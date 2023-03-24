Упавший с крыши лед убил женщину в Перми

В Перми местная жительница погибла из-за упавшего с крыши жилого дома льда. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла сегодня днем. По данным следствия, из-за ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома на местную жительницу рухнули глыбы снега и льда. Горожанка получила не совместимые с жизнью травмы.

Следователи провели осмотр места происшествия. Опрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Проводится обыск в управляющей компании, будет изъята необходимая документация. Устанавливаются виновные в произошедшем.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото СУ СК по Пермскому краю