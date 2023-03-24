24 марта 2023, 11:57
Упавший с крыши лед убил женщину в Перми
Следователи устанавливают виновных в гибели жительницы российского города
В Перми местная жительница погибла из-за упавшего с крыши жилого дома льда. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Трагедия произошла сегодня днем. По данным следствия, из-за ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома на местную жительницу рухнули глыбы снега и льда. Горожанка получила не совместимые с жизнью травмы.
Следователи провели осмотр места происшествия. Опрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Проводится обыск в управляющей компании, будет изъята необходимая документация. Устанавливаются виновные в произошедшем.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото СУ СК по Пермскому краю