Решить вопрос с детским садом на Древлянке-8 планируют до конца года

Собственник детского сада, построенного компанией «Чистый город» в 2014 году на Древлянке-8, завершает устранять претензии со стороны Госпожнадзора и Роспотребнадзора. После этого владелец объекта на улице Чистая сможет предложить здание к выкупу.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, в садике заменили двери на противопожарные, установили новую сигнализацию, сделали выход на крышу, увеличили территорию участка для противопожарного проезда. На устарнение недостатков собственник выделил более пяти миллионов рублей.

«Сейчас детский сад будет полностью соответствовать всем нормам. До конца октября можно будет заявиться на обследование Роспотребнадзором и пожарными и повторно получить заключение»,

- сказал министр строительства республики Виктор Россыпнов.

Глава республики отметил, что детский сад откроется в рамках национального проекта «Демография». По словам губернатора, администрация Петрозаводска с учетом мнения жителей решит, будет ли это детский сад или ясли.

«Садик нужен этому микрорайону. Поэтому до конца года надо процедуру выкупа завершить»,

- сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, ООО «Чистый город» по муниципальному контракту построило сад на 160 мест в микрорайоне Древлянка-8. Петрозаводская администрация готова была заплатить за строительство 85 миллионов рублей. Но в 2013 году соглашение было приостановлено. Здание попало под арест в рамках уголовного дела о якобы сговоре между администрацией и строителями о продаже детсада по завышенной стоимости.

Вместо него без конкурса было приобретено здание бывшего детского сада на улице Ленинградская за 86 миллионов рублей. На реконструкцию ушло несколько лет и еще 70 миллионов рублей. В 2018 году детский сад на Ленинградской был торжественно открыт, а через несколько месяцев его закрыли. До сих пор в Петрозаводске не выкуплен детский сад на Древлянке-8 и не работает детсад на Ленинградской.

В марте 2020 года губернатор поручил организовать взаимодействие с собственником здания на Древлянке-8 по устранению несоответствий требованиям Госпожнадзора и Центра гигиены, чтобы выкупить объект.

Фото: пресс-служба правительства РК