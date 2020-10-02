02 октября 2020, 15:20
Общество

Хозяин собаки, покусавшей ребенка, выплатит 50 тысяч рублей

Животное напало на девочку, игравшую на детской площадке в Сегежском районе

Сегежский районный суд обязал владельца собаки, которая напала на девочку, выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказали в прокуратуре, в июне на детской площадке собака укусила семилетнюю девочку за лицо. Животное находилось на самовыгуле без поводка и намордника. После случившегося девочке потребовалось длительное лечение.

Владелец животного признал, что на ребенка напала именно его собака. Нападение на несовершеннолетнюю произошло в результате ненадлежащего контроля поведения собаки.

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самовыгул
собака
укус
лицо
травма
детская площадка
прокуратура
Сегежский районный суд
компенсация
моральный вред
дети