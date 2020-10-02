Хозяин собаки, покусавшей ребенка, выплатит 50 тысяч рублей

Сегежский районный суд обязал владельца собаки, которая напала на девочку, выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказали в прокуратуре, в июне на детской площадке собака укусила семилетнюю девочку за лицо. Животное находилось на самовыгуле без поводка и намордника. После случившегося девочке потребовалось длительное лечение.

Владелец животного признал, что на ребенка напала именно его собака. Нападение на несовершеннолетнюю произошло в результате ненадлежащего контроля поведения собаки.