Гараж, незаконно установленный на Красноармейской улице, снесут

Администрация Петрозаводска информирует владельца о демонтаже незаконно установленного гаража на Красноармейской улице, в районе дома № 26.

В соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., владельца гаража на Красноармейской улице информируют о сносе конструкции.

Земельный участок освободят до 18 октября.