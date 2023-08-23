Ремонтные работы на Лососинском шоссе скажутся на автобусных маршрутах

26 и 27 августа частично изменятся маршруты следования автобусов четырех направлений. Речь идет о популярных у дачников маршрутах №108, 109, 113 и 115. В Карелавтотрансе предупредили о возможных задержках в пути. Такие изменения связаны с асфальтированием Лососинского шоссе.

В субботу при движении в Петрозаводск автобусы будут двигаться по улицам: Лососинское ш. – ул. Оборонная – ул. Защитников Донбасса – ул. Тимофея Артемьева – ул. Хейкконена – Лососинское ш. Затем по своим маршрутам.



27 августа при движении из Петрозаводска автобусы будут двигаться по улицам: Лососинское ш. – ул. Хейкконена – ул. Тимофея Артемьева – ул. Защитников Донбасса – ул. Оборонная – Лососинское ш., а далее по обычным маршрутам.

На отдельном участке Лососинского шоссе организуют реверсивное движение. // фото «Петрозаводск говорит»