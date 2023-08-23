На Лососинском шоссе вновь изменится схема движения

В предстоящие выходные в Петрозаводске изменится схема движения по Лососинскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, 26-27 августа подрядчик будет укладывать верхний слой покрытия на пересечении Лососинского шоссе и Оборонной улицы. В субботу, 26 августа, движение будет перекрыто по одной из сторон - в направлении площади Древлянское кольцо. Объехать место проведения работ водители смогут по улицам Оборонной и Хейкконена через микрорайон Древлянка-5.

В воскресенье, 27 августа, подрядчик будет работать на другой стороне. Будет закрыто движение в направлении пригорода. Проехать водители смогут по Оборонной улице через микрорайон Древлянка-8.

Ремонт на Лососинском шоссе планируют завершить в ноябре 2023 года. // Фото: freepik.com / Standret, схемы мэрии