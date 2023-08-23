23 августа 2023, 10:07
Сортавала стала самым дорогим направлением для отдыха в сентябре
Туристы тратят на проживание в столице северного Приладожья почти семь тысяч рублей в день
Сервис бронирования жилья Tvil.ru составил список самых дорогих популярных направлений для отдыха в сентябре. Рейтинг возглавила Сортавала.
Так, проживание в первый осенний месяц в карельском городе, в среднем, обойдется путешественникам в 6809 рублей в день. Большинство туристов едет в Сортавалу на трое суток.
В списке самых дорогих направлений столица северного Приладожья обошла такие населенные пункты, как Абрау-Дюрсо, Суздаль, Владивосток, Чемал и другие. // Фото: unsplash.com / Vojtech Bruzek