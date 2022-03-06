Ректор ПетрГУ подписал обращение в поддержку Президента

Ректор Петрозаводского университета Анатолий Воронин присоединился к своим коллегам из других регионов и подписал обращение Российского Союза ректоров. В нем говорится о необходимости в условиях экономических и информационных атак сплотиться вокруг Президента нашей страны и своим примером укреплять в молодежи оптимизм и вселять надежду на скорое наступление мира/

Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение,

– говорится в обращении.

Анатолий Воронин отметил необходимость совместных действий ректоров вузов страны.

Союз ректоров объединяет большое количество сотрудников российских вузов, и нам важно было поддержать нашего Президента и российскую армию. Второй важный момент – надо задать ориентиры для работы в новых условиях, чтобы коллективы университетов и институтов понимали, насколько сейчас важна консолидация, чтобы мы вместе пережили трудное время, –

сказал он.

В то же время еще одно обращение в поддержку Президента и спецоперации на Украине подготовили Совет ректоров вузов Карелии и республиканская Ассоциация профессиональных образовательных организаций. Как отметил Анатолий Воронин, его цель – показать, что преподавательское сообщество Карелии даже в непростое время настроено на поддержку и помощь.

В этих условиях крайне важно сохранять сплоченность нашего сообщества, продолжить совместную работу с надежными партнерами в образовательном и научно-исследовательском пространстве, не разделенном границами и искусственными барьерами,

– подчеркивают авторы карельского обращения.

Представители ПетргУ также говорят в обращении о готовности быть со студенчеством в открытом постоянном диалоге и о важности создания в Карелии Общественного штаба помощи жителям Донбасса.

Мы призываем представителей научного и преподавательского сообщества, студенческую молодежь присоединиться к его работе. Общественный штаб открыт для всех, кто понимает, насколько сейчас важны солидарность и активная гражданская позиция.

Напомним, в Карелии создан Общественный штаб помощи жителям Донбасса. В него вошли представители НКО, волонтерского движения, социальной сферы, предпринимательского сообщества и депутатский корпус.

Возглавила новую общественную структуру депутат Государственной Думы Валентина Пивненко. Штаб занимается координацией и проведением мероприятий в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик и информационной работой. В соцсети «ВКонтакте» создана площадка Общественного штаба – «Поможем жителям Донбасса!», на ней размещаются разоблачения фейков, мнения и экспертные комментарии. Также члены штаба ведут информационную работу на личных страницах в соцсетях, выступают в СМИ.