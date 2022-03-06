Задержаны участники несогласованной акции в Петрозаводске

Фото, видео: журналистское сообщество Карелии

В Петрозаводске состоялись несогласованные уличные акции, сопровождавшиеся задержаниями. Участники акций выступали против специальной военной операции на Украине. По информации источника в правоохранительных органах, в полицию было доставлено около 30 человек.

Акции прошли в центре карельской столицы — возле фонтана “Молекула” и на площади Кирова. Кроме того, участники акций прошли по улицам города. Действия полиции были ожидаемы. Как сообщают работавшие на площади журналисты, собравшихся людей очень быстро взяли в плотное кольцо и отвели к автозакам.

Перед тем как дать команду к задержаниям, один из сотрудников полиции сообщил, что акция представляет опасность для людей.

— В УВД России по Петрозаводску зарегистрирован материал проверки по факту стихийного проведения публичных мероприятий с применением предметов и средств, представляющих опасность для общества и граждан, — объявил полицейский в мегафон.

В МВД Карелии не смогли объяснить, о какой проверке и о каких опасных предметах идет речь. Источник в ведомстве рассказал, что, по его информации, у полицейских имелось только одно сообщение — о планах провести несанкционированное мероприятие.