Реконструкция павильона над петроглифами практически завершена

На защитном павильоне «Бесовы следки» завершены основные строительные работы, здание подключено к электричеству, сделана подсветка фасада, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Для завершения реконструкции требуется сформировать экспозицию, смонтировать лифт и обустроить гидроизоляцию - чтобы предотвратить намокание скалы с древними изображениями.

В полном объеме объект должен заработать после монтажа экспозиции. В принципе, он может быть открыт для туристов и до появления выставки, потому что сама скала является объектом показа,

- заявила начальник Управление по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

Сейчас Министерство культуры России рассматривает поступившую из Карелии заявку на разработку проекта экспозиции. Планируется, что выставка объединит информацию о засыпанных при строительстве плотины беломорских петроглифах и сохранившихся в Пудожском районе наскальных изображениях.

Защитный павильон построен еще при возведении Выгостровской ГЭС над скалой, где ученые обнаружили около 370 рисунков, сделанных древними людьми.

Связать это место с основным расположением наскальных изображений - «Петроглифами Залавруги» - поможет новая дорога, которую уже начали строить. С ее появлением будет создан кольцевой маршрут для туристов, станет проще добираться до петроглифов, расположенных под открытым небом.

Дорога длиной 840 метров будет построена к июлю следующего года в рамках индивидуальной программы развития Карелии.

Реконструированная дорога будет подходить к протоке Кислый Пудас, а через эту водную преграду планируется построить новый мост. Конкурсные процедуры на строительство переправы уже объявлены.

В 2021-2022 годах будет проведено благоустройство пешеходной тропы, которая ведет непосредственно к петроглифам. Будут отремонтированы мостки, сделана подсветка мостков, оборудованы места отдыха, стоянок и приведен в соответствие с единой концепцией домик смотрителя.

На разворотной площадке, которую обустроят вместе с новой дорогой, запланировано построить визит-центр с гостиницей и кафе. До конца этого года предполагается заключить контракт на проектирование этих объектов.

Всего на создание туристской инфраструктуры комплекса «Беломорские петроглифы» в рамках индивидуальной программы развития республики планируется направить 606 миллионов рублей. Выделение таких средств позволит на долгие годы создать точку притяжения туристического потока на севере Карелии.

«Петрозаводск горит» писал о строительстве дороги к петроглифам Залавруги.