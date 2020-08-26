К Беломорским петроглифам построят автомобильный мост

Началась подготовка к строительству автодорожного моста к памятнику археологии – Беломорским петроглифам (петроглифам Залавруги), сообщает сайт RosTender.info.

Управление автомобильных дорог Республики Карелия объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства автодорожного моста через протоку Кислый Пудас к туристическому объекту. Стоимость работ по проектированию оценивается в 10 млн. рублей. Итоги тендера подведут 4 сентября.

Строительство ведется в рамках общего благоустройства территории петроглифов. Как ожидается, мост сдадут в эксплуатацию не позднее 15 сентября 2021 года. Кроме того, здесь планируют построить входную зону, кафе, гостиницу для туристов и другие объекты инфраструктуры.

Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» состоит из рисунков (выбивок) на скалах и более 30 стоянок древнего человека. Возраст петроглифов составляет 4,5—5,5 тысяч лет. В 2018 году Беломорские петроглифы включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Петроглифы находятся в местечке Залавруга, на островах реки Выг, примерно в 6—8 км от впадения её в Белое море. На западе и севере территория ограничена водохранилищами Выгостровской и Беломорской ГЭС, с востока — протокой Кислый Пудас. Чтобы добраться до места расположения петроглифов, нужно пройти по лесной тропе 1,3 км от автостоянки около автодороги Сосновец-Беломорск. Строительство моста призвано повысить туристическую доступность объекта.