В Доме ремесел откроется уникальная выставка резьбы по дереву и кости

На выставке «Карельская рапсодия» представлены более трех десятков произведений мастера, сообщает министерство культуры РК.

Все представленные работы - это резьба по кости и дереву, выполненные в технике плоскорельефной и объемной резьбы. Над каждым панно мастер трудился от нескольких месяцев до полутора лет.

У Александра Николаевича Казакова удивительная биография. Родился он в Петрозаводске в 1961 году. Свое призвание нашел уже детстве. В три года, когда другие дети только учатся держать в руках ручку, он начал делать для себя игрушки – наросты, капы, трутовики. А дальше он только совершенствовал мастерство. Получается, что своему призванию он следует уже 56 лет. И работы, которые можно увидеть на выставке «Карельская рапсодия» – это мастерство, отточенное временем. Мастер как бы импровизирует, используя современные техники, уникальные орнаменты и фирменный ход с «рваным» краем.

Александр Казаков – постоянный участник республиканских выставок, а также региональных в Мурманске, Сыктывкаре, Великом Новгороде, Вологде. Отмечен дипломами, грамотами, призами. Работы мастера находятся в частных коллекциях России и за рубежом. Александр Казаков неоднократно выставлялся в Финляндии. В 1986 году преподавал резьбу по дереву в Карельском пединституте на индустриально-педагогическом факультете.