В субботу в Петрозаводске пройдет «Ночь кино»

Кинотеатр «Премьер» приглашает петрозаводчан на ежегодную Всероссийскую акцию "Ночь кино", которая состоится 29 августа.

В субботу горожанам покажут следующие картины:

17.00 - анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк-4", 6+

19.10 - спортивная драма "Лёд-2", 6+

22.00 - комедия "Холоп", 12+

Показы пройдут с соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором Российской Федерации.

Вход в кинотеатр – в защитной маске. Количество мест в зале ограничено до 30. Вход на все сеансы бесплатный.

Бронирование мест по телефону 56-28-58