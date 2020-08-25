25 августа 2020, 20:06
В субботу в Петрозаводске пройдет «Ночь кино»
В рамках всероссийской акции жители города смогут посмотреть три фильма бесплатно
Кинотеатр «Премьер» приглашает петрозаводчан на ежегодную Всероссийскую акцию "Ночь кино", которая состоится 29 августа.
В субботу горожанам покажут следующие картины:
17.00 - анимационный фильм "Иван Царевич и Серый Волк-4", 6+
19.10 - спортивная драма "Лёд-2", 6+
22.00 - комедия "Холоп", 12+
Показы пройдут с соблюдением правил, установленных Роспотребнадзором Российской Федерации.
Вход в кинотеатр – в защитной маске. Количество мест в зале ограничено до 30. Вход на все сеансы бесплатный.
Бронирование мест по телефону 56-28-58