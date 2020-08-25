Посвященная Карелии выставка откроется в московском метрополитене

В День знаний в Москве откроется фотовыставка, посвященная юбилею Карелии. Экспозиция «Карелия – далекая и близкая» будет представлена на станции метро «Выставочная».

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» известный карельский фотограф Илья Тимин, выставка будет проходить с 1 по 14 сентября.

Напомним, весной в Москве и Петербурге проходили различные культурные мероприятия, посвященные столетию нашей республики. Например, в столичном метрополитене на станции «Беломорская» Академический хор исполнил песню «Долго будет Карелия сниться». Помогали артистам юная певица София Хоменко и музыканты проекта «Музыка в метро».

Фото: ria.ru, Илья Питалев