25 августа 2020, 10:55
Культура

Посвященная Карелии выставка откроется в московском метрополитене

Фотовыставка «Карелия – далекая и близкая» пройдет с 1 по 14 сентября

В День знаний в Москве откроется фотовыставка, посвященная юбилею Карелии. Экспозиция «Карелия – далекая и близкая» будет представлена на станции метро «Выставочная».

Как рассказал на своей странице «ВКонтакте» известный карельский фотограф Илья Тимин, выставка будет проходить с 1 по 14 сентября.   

Напомним, весной в Москве и Петербурге проходили различные культурные мероприятия, посвященные столетию нашей республики. Например, в столичном метрополитене на станции «Беломорская» Академический хор исполнил песню «Долго будет Карелия сниться». Помогали артистам юная певица София Хоменко и музыканты проекта «Музыка в метро».

Фото: ria.ru, Илья Питалев

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