Рояль на воде снова зазвучит в Карелии

5 сентября в горном парке «Рускеала» снова зазвучит музыка в исполнении питерского музыканта Павла Андреева. Пандемия не стала помехой традиции, когда раз в год рояль опускают на воду и исполняют на нем чудесные композиции.

«Как и в прошлом году, несколько композиций будут исполнены Павлом вместе со скрипачом Мариинского театра Андреем Проказиным. Музыканты и рояль будут располагаться на понтоне посреди изумрудной глади Мраморного каньона, живописного природного концертного зала под открытым небом c неповторимой акустикой. Особую атмосферу мероприятию придаст художественная подсветка, которая озарит отвесные берега каньона с наступлением темноты»,

- сообщают организаторы.

Концерт начнется в 21.00 и продлится около полутора часов.

Специально для гостей из Санкт-Петербурга 5 сентября назначен дополнительный прямой рейс скоростного поезда "Ласточка".

Санкт-Петербургский пианист Павел Андреев хорошо знаком жителям Карелии — помимо неоднократного исполнения музыки на воде, он играл на рояле на горе и не гнушался свалки.