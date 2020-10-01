Определены победители фотоконкурса «Дары карельского леса»

Более тысячи фотографий поступило на онлайн-конкурс «Дары карельского леса». Победителей определили в пяти номинациях.

Так, в номинации «Ягодное лукошко» победил снимок Надежды Еремеевой, сфотографировавшей собранную чернику на фоне мха.

В номинации «Грибное семейство» жюри отдало предпочтение снимку Галины Барыкиной, сфотографировавшей шесть подосиновиков.

В номинации «Гриб-богатырь» победила фотография Анны Кузьминовой, в номинации «Царевна-ягода» – фотография морошки от Натальи Порошенковой, а в номинации «Лес в ладони» - снимок Алисы Камиловой.

Обладателями специальных призов от Красавицы Марьяне стали Яна Корхонен и Светлана Томилина.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, фотографии занесены на интерактивную карту Карелии, с учетом геолокаций тех мест, где были собраны природные дары. На карте представлены лишь те снимки, в описании которых, по условиям конкурса, было указано место сбора ягод или грибов.

Посмотреть все фотографии, поступившие на конкурс, можно здесь.