Рецидивиста в Петрозаводске взяли за серию краж

В отношении 30-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества. Мужчину подозревают в целой серии краж, сообщили в МВД Карелии.

О первых эпизодах стало известно еще в ноябре прошлого года. Неизвестный украл в продуктовом магазине бутылку коньяка за три тысячи рублей. В торговом центре из магазина похитили мужскую куртку за пять тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска выяснили, что к обеим кражам причастен один и тот же человек. Мужчина признался и рассказал, что похищенный коньяк выпил, а куртку сбыл.

Правоохранители установили, что он причастен и к другим совершенным на территории города имущественным преступлениям. Всего ему инкриминировано не менее 10 эпизодов противоправной деятельности. В настоящее время фигуранта заключили под стражу. // Фото: progorodnsk.ru