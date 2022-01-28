Трое пациентов умерли и 20 пострадали после обследования в больнице

Полиция в Петербурге задержала главврача клиники, где трое пациентов умерли после гастроскопии. Больше 20 человек пострадали от этой процедуры по обследованию желудка, пишет «Фонтанка».

После пребывания в городском медицинском центре №1 на улице Сикейроса в больницах оказались четыре человека. Все они проходили исследование желудка, врачи использовали в качестве контрастного вещества сульфат бария.

Женщина и мужчина в течение суток умерли. Потом в стационаре скончался еще один пациент этого центра. Еще двое оказались в реанимации.

Следком возбудил уголовное дело, главврача Городского консультативно-диагностического центра №1» Евгения Попова ночью 28 января задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Следователи считают, что в центре применяли «контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата». Как сообщалось ранее, речь идет о барии.

Главврач накануне сказал, что для всего коллектива клиники случившееся является трагедией, все потрясены. // Фото: Яндекс.Карты