28 января 2022, 11:41
Происшествия

Жилой дом загорелся в Сортавале

Возгорание в Приладожье могло возникнуть по вине пьяных жильцов

В Сортавале произошел пожар в многоквартирном доме на улице Советской. Об этом сообщает администрация города.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Материальный ущерб устанавливается. Фото источника

Обсудить
Метки: 
сортавала
жилой дом
пожар
Пожарные
новости Карелии