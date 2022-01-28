Жилой дом загорелся в Сортавале

В Сортавале произошел пожар в многоквартирном доме на улице Советской. Об этом сообщает администрация города.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Медицинская помощь никому не понадобилась. Материальный ущерб устанавливается. Фото источника