ВАЗ с пьяным водителем буксировали, он врезался в иномарку

Два автомобиля столкнулись в Сегеже 27 января. Один из них буксировали в этот момент на тросе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла около дома № 8 на улице Антикайнена. По предварительным данным, 27-летний водитель с признаками опьянения, управляя буксируемым на гибкой сцепке ВАЗ, допустил выезд на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате ДТП пострадала 29-летняя женщина, водитель «Тойоты». // Фото: источник