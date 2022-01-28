28 января 2022, 11:18
ВАЗ с пьяным водителем буксировали, он врезался в иномарку
Во время аварии в Сегеже пострадала водитель «Тойоты»
Два автомобиля столкнулись в Сегеже 27 января. Один из них буксировали в этот момент на тросе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Авария произошла около дома № 8 на улице Антикайнена. По предварительным данным, 27-летний водитель с признаками опьянения, управляя буксируемым на гибкой сцепке ВАЗ, допустил выезд на встречную полосу.
Там он столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате ДТП пострадала 29-летняя женщина, водитель «Тойоты». // Фото: источник