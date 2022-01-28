Житель Карелии присвоил деньги своей подруги

В полицию Пряжинского района обратилась жительница одного из поселков. 56-летняя женщина рассказала, что знакомый похитил ее деньги - 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что женщина принимала гостей. В какой-то момент она попросила одного из мужчин сходить за продуктами и выдала ему наличные. Гость потратил не все деньги, но остаток возвращать хозяйке не стал. Она заметила это не сразу.

Стражи порядка нашли 41-летнего подозреваемого. Тот признался, что деньги уже потратил.

По факту присвоения средств возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото pixabay.com/Evgeny