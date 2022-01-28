Выяснились подробности смертельного ДТП на «Коле»

Днем 27 января на трассе «Кола» произошла авария, которая унесла жизнь 62-летней женщины. В ГИБДД Карелии рассказали, как именно все случилось.

ДТП произошло в 13:20 на 491-м километре трассы в Кондопожском районе. Роковое решение 66-летнего водителя «Шкоды» выехать на встречную полосу стоило его пассажирке жизни.

Легковушка столкнулась с грузовиком «Вольво», в результате находившаяся в «Шкоде» женщина погибла. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства выясняются. // Фото: источник