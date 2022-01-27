27 января 2022, 15:29
Женщина погибла в аварии на «Коле» в Карелии
В Кондопожском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем
В Кондопожском районе на трассе «Кола» сегодня произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По предварительной информации, в 13:30 на 492-м километре федеральной магистрали произошло столкновение между грузовиком «Вольво» и легковым автомобилем «Шкода». В аварии погибла пассажирка «Шкоды».
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото источника