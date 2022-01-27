Младенец плакал, мать переломала ему кулаками череп

Жительницу поселка Южный в Тверской области будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. Она жестоко расправилась с собственным сыном, сообщили 27 января в СУ СКР по региону.

Это случилось два дня назад дома женщины. Она была в квартире с родившимся в прошлом году сыном. Ребенок плохо спал, все время просыпался и плакал, капризничал.

Мать избила его по голове кулаками. В итоге малыша госпитализировали с множественными гематомами и переломами костей черепа. Женщину задержали и допросили, решается вопрос о мере пресечения. Мальчик сейчас в больнице. // Фото: www.karavantver.ru