Рецидивист обокрал магазин в торговом центре Петрозаводска

В одном из торгово-развлекательных центров Петрозаводска украли товар. Момент похищения зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Неизвестный мужчина взял с полок несколько мужских джемперов и свитеров, джинсы, сложил в пакет и ушел.

Сотрудники угрозыска вышли на подозреваемого по записи с камеры и выяснили, что это 36-летний горожанин, ранее уже судимый за аналогичные преступления.

Мужчина во всем признался и рассказал, что вещи продал, а деньги потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: www.sazonoff.ru