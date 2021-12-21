Четырехлетняя девочка в Ленобласти несколько дней жила с телом мамы

Четырехлетняя девочка в поселке Каменка Ленинградской области несколько дней провела в квартире со своей погибшей мамой. По данным 47channel, малышка вела себя очень разумно: растягивала оставшуюся в квартире пищу и воду в ожидании спасения.

По некоторым сведениям, мать девочки была таксисткой. Когда она в течение нескольких дней не появлялась на работе, коллеги стали беспокоиться. Они позвонили в полицию и попросили стражей порядка проверить квартиру 40-летней Елены.

Внутри правоохранители услышали плач и вскрыли дверь с помощью сотрудников МЧС. Они нашли труп женщины и ее четырехлетнюю дочку.

Настя рассказала, что мама легла спать, но не проснулась. Алкоголем женщина не злоупотребляла. Что случилось, предстоит выяснить в ходе экспертизы.

Дочка сообразила, что нужно экономить ресурсы. Она распределила еду и воду и растягивала их. При этом запасы уже заканчивались. // Фото: источник