В Сулажгоре вспыхнул и дотла сгорел автомобиль

Очевидцы сообщают, что около 19:00 на окраине Петрозаводска вспыхнул легковой автомобиль. Жуткие кадры опубликовали многие пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Подробностей проезжавшие мимо пылающей иномарки водители не сообщили. Но видео говорит само за себя. В кадре автомобиль весь объят пламенем. Он стоит на дороге неподалеку от магазина «Магнит» на Сулажгорской улице.

Автор одного из видео сообщил, что снял этот ролик именно в 19:00, никаких признаков того, что машину тушат, не наблюдается.

В комментариях некоторые очевидцы пишут, что внутри автомобиля было трое. Кто-то сообщает, что водитель сгорел заживо. Однако официальных комментариев пока нет, они будут позднее. // Фото, видео: источник