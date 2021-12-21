Продавщица в Лахденпохье ночью обокрала магазин, где работала днем

В одном из магазинов Лахденпохьи примерно в полночь 20 декабря сработала сигнализация. Оказалось, за выручкой туда пришла сотрудница, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Когда на место прибыла группа задержания, живущие напротив свидетели рассказали, что видели отходящих от магазина двух человек. Похожих по описанию людей росгвардейцы нашли в квартале от места происшествия.

Мужчину и женщину задержали, оказалось, что это 29-летняя продавщица того самого магазина и ее 35-летний знакомый. Осмотрев территорию, силовики нашли под припаркованной машиной брошенные деньги – больше 4500 рублей.

Выяснилось, что у продавщицы есть ключи от магазина. Из кассы торговой точки пропала наличность. Подозреваемых доставили в дежурную часть полиции. // Фото: bloknot-kamyshin.ru