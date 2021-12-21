Девушка вышла из дома в Петрозаводске и бесследно пропала

Полиция в Петрозаводске разыскивает пропавшую без вести Марию Юрьевну Кускову. Девушка исчезла вечером 19 декабря, сообщили в группе «Доброспас» ВКонтакте.

Она примерно в 17:00 вышла из дома на улице Толстого, 14 и не вернулась. С тех пор местонахождение горожанки неизвестно.

Мария родилась в 1993 году, у нее темные волосы. Всех, кому что-нибудь известно о ее местонахождении, или видевших девушку после 19 декабря полиция просит сообщить по телефонам +79535333655, +79535342572. // Фото: источник