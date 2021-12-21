Петрозаводчан наняли держать взаперти и избивать похитителя наркотиков

Группу молодых людей в Петрозаводске обвиняют в незаконном лишении человека свободы. Они избивали мужчину и удерживали его в квартире, не давая уйти, сообщили в СУ СКР по региону.

Никаких личных претензий к своей жертве у троих юношей не было. Им предложил за вознаграждение поучаствовать в «наказании» некий незнакомец, с которым они связались в интернете.

Он велел причинить физическую боль человеку, который мог быть причастен к похищению наркотиков из тайников на территории Петрозаводска. Молодые люди, один из которых является несовершеннолетним, согласились «помочь».

Они на улице подкараулили мужчину, насильно привели в квартиру, удерживали там и применяли физическое насилие. При этом избиение фиксировали на камеру мобильного телефона.

Теперь все трое ответят перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы. Взрослых обвиняемых раньше уже привлекали к уголовной ответственности. // Фото: smolnarod.ru