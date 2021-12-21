ДТП на Суоярвском шоссе и гололедица намертво парализовали движение

Очевидец сообщил журналистам «Петрозаводск говорит», что прямо сейчас при выезде из города на Суоярвском шоссе образовалась огромная пробка.

Поток автомобилей «намертво» встал. Дорога в этом месте Суоярвского шоссе идет в горку. Из-за сильной гололедицы фура не может подняться вверх и застряла. Она затруднили проезд другим участникам движения.

Между первым и вторым съездами на Сулажгору произошло ДТП. По всей видимости, автомобили столкнулись лоб в лоб. На месте ЧП работают пожарные и бригада скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что дорога крайне скользкая. Водителям нужно быть очень осторожными во избежание неприятностей. // Фото очевидца