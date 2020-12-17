Ребенок спровоцировал ДТП в Петрозаводске и ушел

16 декабря в 13:13 на улице Правды в Петрозаводске произошло ДТП, которое спровоцировал ребенок. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как школьник подбежал к проезжей части и практически бросился под колеса автомобиля, водитель которого этого явно не ожидал. Автомобилист ударил по тормозам. В его машину в итоге въехали сзади.

Отметим, что сам ребенок добежал до тротуара и спокойно пошел по своим делам.

Напомним, накануне на проспекте Ленина в Петрозаводске автомобиль сбил 16-летнего юношу, который кинулся под колеса. Инцидент попал на видео.