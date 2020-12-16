Автомобиль сбил выбежавшего на дорогу 16-летнего пешехода

Сегодня, 16 декабря, в центре столицы Карелии произошла авария с участием пешехода.

ДТП произошло в 16:02 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского. Автонаезд запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

По предварительной информации Госавтоинспекции, 16-летний пешеход выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Его сбил автомобиль «Тойота».

Пострадавшему подростку оказали медицинскую помощь. Обстоятельства устанавливаются. (фото altapress.ru)