16 декабря 2020, 17:39
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали уроженца Карелии, находящегося в розыске

Мужчина попался в одном из магазинов Кировского района на мелкой краже

В сетевом продуктовом магазине Северной столицы на Двинской улице в понедельник в 15:33 сработала тревожная сигнализация, сообщает управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, совершившего мелкое хищение.

В ходе проверки сотрудники Росгвардии установили, что задержанный, уроженец Республики Карелия, находится в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от обязательных работ.

Фото с сайта управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Обсудить
просмотр
179509
Метки: 
Карелия
Санкт-Петербург
кировский район
федеральный розыск
магазинная кража
росгвардия
вневедомственная охрана
задержание