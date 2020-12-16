В Санкт-Петербурге задержали уроженца Карелии, находящегося в розыске

В сетевом продуктовом магазине Северной столицы на Двинской улице в понедельник в 15:33 сработала тревожная сигнализация, сообщает управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, совершившего мелкое хищение.

В ходе проверки сотрудники Росгвардии установили, что задержанный, уроженец Республики Карелия, находится в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от обязательных работ.

Фото с сайта управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти