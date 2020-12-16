16 декабря 2020, 17:39
В Санкт-Петербурге задержали уроженца Карелии, находящегося в розыске
Мужчина попался в одном из магазинов Кировского района на мелкой краже
В сетевом продуктовом магазине Северной столицы на Двинской улице в понедельник в 15:33 сработала тревожная сигнализация, сообщает управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, совершившего мелкое хищение.
В ходе проверки сотрудники Росгвардии установили, что задержанный, уроженец Республики Карелия, находится в федеральном розыске как осужденный, уклонившийся от обязательных работ.
Фото с сайта управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти