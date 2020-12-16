Бывшего чиновника администрации Петрозаводска осудили за взятку

Экс-сотрудника администрации Петрозаводска признали виновным в получении взятки в крупном размере. Следком по Карелии не называет конкретную фамилию, но речь идет о бывшем заместителе председателя комитета - начальнике управления архитектуры и градостроительства комитета экономики и управления муниципальным имуществом.

С 2017 года по 2018 год чиновник получал деньги от местных жителей, сообщили в СК. Так, 410 тысяч рублей он получил за выдачу четырех разрешений на реконструкцию автономных жилых блоков жилого дома, а также четырех разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В другом случае он получил полмиллиона рублей за выдачу четырех разрешений на ввод в эксплуатацию домов.



Суд приговорил коррупционера к 9 годам колонии строго режима и штрафу в 3 миллиона рублей. (фото ceur.ru)