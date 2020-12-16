Подозреваемого в магазинной краже мужчину разыскивают в Петрозаводске

Подозреваемого в краже из магазина спортивной одежды разыскивают в Петрозаводске. МВД по Карелии предоставило видеозапись, на которой запечатлен возможный злоумышленник.

На кадрах молодой человек в темной одежде, защитной маске и красным пакетом в руках.

Стражи порядка просят присмотреться к мужчине на записи. Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8-911-426-81-77 или 8-911-050-98-02.