16 декабря 2020, 15:41
Подозреваемого в магазинной краже мужчину разыскивают в Петрозаводске
Стражам порядка требуется помощь в поисках злоумышленника
Подозреваемого в краже из магазина спортивной одежды разыскивают в Петрозаводске. МВД по Карелии предоставило видеозапись, на которой запечатлен возможный злоумышленник.
На кадрах молодой человек в темной одежде, защитной маске и красным пакетом в руках.
Стражи порядка просят присмотреться к мужчине на записи. Информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам: 8-911-426-81-77 или 8-911-050-98-02.