17 декабря 2020, 11:04
В Кондопожском районе Карелии отстранен от управления пьяный водитель
В перспективе у 53-летнего любителя выпить ожидается лишение прав и большой штраф
Инспекторы ДПС в Кондопожском районе республики отстранили от управления автомобилем «Нива» пьяного водителя, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».
Нарушителем оказался мужчина 1967 года рождения. Теперь нетрезвому шоферу грозит лишение водительских прав и штраф в 30 000 рублей.
Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»