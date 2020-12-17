17 декабря 2020, 11:04
Происшествия

В Кондопожском районе Карелии отстранен от управления пьяный водитель

В перспективе у 53-летнего любителя выпить ожидается лишение прав и большой штраф

Инспекторы ДПС в Кондопожском районе республики отстранили от управления автомобилем «Нива» пьяного водителя, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Нарушителем оказался мужчина 1967 года рождения. Теперь нетрезвому шоферу грозит лишение водительских прав и штраф в 30 000 рублей.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»

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Госавтоинспекия Карелии
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