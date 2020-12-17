В Кондопожском районе Карелии отстранен от управления пьяный водитель

Инспекторы ДПС в Кондопожском районе республики отстранили от управления автомобилем «Нива» пьяного водителя, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Нарушителем оказался мужчина 1967 года рождения. Теперь нетрезвому шоферу грозит лишение водительских прав и штраф в 30 000 рублей.

Фото из группы «Госавтоинспекция Карелии»