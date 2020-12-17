Ребра проткнули легкие мужчины, которого избил случайный собутыльник

Одна из больниц Петрозаводска сообщила о 58-летнем пациенте, у которого были выявлены следы побоев и диагностированы перелом ребер и пневмоторакс, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники правоохранительных органов опросили пострадавшего, который рассказал, что выпивал в гостях у знакомого. Когда спиртное закончилось, хозяин отправился в магазин, и вернулся оттуда с незнакомым молодым мужчиной.

Незнакомца пригласили за стол, а затем к участникам застолья присоединилась соседка хозяина квартиры. Именно из-за нее разгорелся конфликт: гости стали бороться за внимание женщины и, в конце концов, подрались. По словам потерпевшего, его обидчик скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Агрессивным ценителем женских прелестей оказался 34-летний, ранее судимый, петрозаводчанин. Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фото из группы МВД по Республике Карелия