Ребенок пострадал в жестком ДТП под Петрозаводском

Сегодня вечером в Пряжинском районе на трассе «Кола» произошло жесткое ДТП. Авария случилась недалеко от Пряжи, на участке в сторону Петрозаводска.

Как сообщает с места происшествия журналист портала «Петрозаводск говорит», разбитый автомобиль «Рено Сценик» вылетел с проезжей части и, очевидно, перевернулся. Машиной управляла женщина. В результате аварии пострадал ребенок.

Обстоятельства произошедшего выясняются.