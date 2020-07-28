Момент угона дорогой иномарки в Петрозаводске попал на видео

В Петрозаводске совершен угон автомобиля «Фольксваген Амарок». Транспортное средство ищет полиция, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, 19 июля житель Санкт-Петербурга припарковал свой автомобиль на проспекте Ленина. На следующее утро его на месте не оказалось. Выяснилось, что внедорожник был угнан неким мужчиной в 22:20. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Стражи порядка выяснили, что машина с госномером с288са178 поехала в сторону Пряжи и покинула республику.

Всех, кто что-либо знает об автомобиле или угнавшем его мужчине, просят звонить по телефонам: +7-911-427-22-11 или +7(8142) 715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поможет раскрыть преступление, обещают вознаграждение.