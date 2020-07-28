Мужчина тяжело травмировал подростка на улице в Петрозаводске

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью подростка, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, в июле мужчина, будучи пьяным, поругался на улице с молодым человеком. Он напал на юношу и нанес ему удар по голове металлическим предметом. Потерпевший получил травму головы, он был госпитализирован.

Суд арестовал подозреваемого. Ранее он уже был судим. Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.