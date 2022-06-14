14 июня 2022, 17:55
Разметку холодным пластиком наносят на улице Чапаева
Подрядчик нанесет разметку в этом году на 18 тысяч квадратных метров асфальтобетонного слоя и восстановит старую, работы завершат осенью
На улице Чапаева в Петрозаводске наносят разметку. ООО «Дорлайн» сейчас обновляют разметку на пешеходных переходах.
По контракту компания покроет разметкой 18 тысяч квадратных метров асфальтобетонного слоя, сообщили в мэрии.
Разметку холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластиком наносят в первую очередь на пешеходных переходах у образовательных учреждений. Также компания восстановит разметку по гарантии. Работы завершат осенью. (фото администрация городв)