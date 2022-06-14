Разметку холодным пластиком наносят на улице Чапаева

На улице Чапаева в Петрозаводске наносят разметку. ООО «Дорлайн» сейчас обновляют разметку на пешеходных переходах.

По контракту компания покроет разметкой 18 тысяч квадратных метров асфальтобетонного слоя, сообщили в мэрии.

Разметку холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластиком наносят в первую очередь на пешеходных переходах у образовательных учреждений. Также компания восстановит разметку по гарантии. Работы завершат осенью. (фото администрация городв)