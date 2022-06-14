ГИБДД в среду будет ловить нетрезвых водителей в Петрозаводске

15 июня в карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости». Госавтоинспекция будет массово останавливать автомобилистов для проверки.

За 5 месяцев в Петрозаводске инспекторы отстранили от управления 406 водителя в состоянии опьянения; 54 - сели за руль нетрезвыми не в первый раз.



Петрозаводчане могут сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть по телефонам: 715-900, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция)