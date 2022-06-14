Перед приемной кампанией ПетрГУ увеличивает бюджетные места

С 20 июня абитуриенты могут подавать заявления на поступление в Петрозаводский госуниверситет, в том числе и по самым востребованным направлениям.

По словам проректора по учебной работе ПетрГУ Константина Тарасова, количество бюджетных мест в опорном вузе Карелии увеличилось по нескольким направлениям.

На 2022/2023 учебный год в Петрозаводском университете появилось 48 дополнительных бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Если говорить о направлениях аспирантуры, то – 14 мест и по направлениям ординатуры – 21. Наибольшее число бюджетных мест выделено на инженерные, педагогические, IT-специальности,

― уточняет Константин Тарасов.

Увеличение количества бюджетных мест позволит подготовить востребованных высококвалифицированных специалистов, ускорить импортозамещение и эффективное социально-экономическое развитие республики и страны в целом.

Российские вузы и их филиалы готовы к началу приемной кампании. В этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ. Для них выделено 588 044 места. Причем 73% из них по поручению Президента отдается региональным вузам,

― отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В этом году абитуриенты смогут подать документы тремя способами – лично, по почте и в электронной форме через сайт университета или сервис «Поступление в вуз онлайн». Петрозаводский госуниверситет входит в число 974 вузов России, подключенных к онлайн-сервису. Это повышает доступность образования особенно для абитуриентов из удаленных уголков страны. Сервис поможет подать документы в вуз без личного посещения приёмных комиссий, бумажных заявлений и очередей.

Приемная кампания в других российских вузах и их филиалах также начнется не позднее 20 июня. Правительство уделяет большое внимание созданию сильных кадров в разных регионах России. Увеличение бюджетных мест даст больше возможностей для молодежи выбрать нужное направление и получить хорошую востребованную профессию.