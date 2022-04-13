Разбившийся в Петрозаводске мотоциклист оказался злостным нарушителем

В Госавтоинспекции Петрозаводска раскрыли подробности аварии с участием мотоциклиста, произошедшей вчера днем на Лесном проспекте.

По данным ГИБДД, 25-летний водитель мотоцикла «Ямаха» неправильно выбрал скорость и врезался в движущийся впереди автомобиль «Хонда». Мотоциклист был госпитализирован с травмами.

Выяснилось, что молодой человек не имеет прав на управление мотоциклом. Также при себе у него не было регистрационных документов на транспортное средство, автогражданская ответственность также не была застрахована. В отношении водителя были составлены административные протоколы. Фото ГИБДД Петрозаводска