12 апреля 2022, 21:00
Появились подробности и видео ДТП с мотоциклистом на Лесном проспекте
Водитель мотоцикла находится в больнице после аварии в Петрозаводске
Стали известны подробности аварии, которая произошла днем 12 апреля на Лесном проспекте в Петрозаводске. Видео инцидента разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
В сообщении сказано, что мотоциклиста доставили в больницу. Авария произошла в 14:11, согласно данным ГИБДД, но около 17:00 движение на дороге еще было затруднено.
Пользователи пишут, что по трассе промчались двое мотоциклистов, но один успел проскочить, а другой столкнулся с легковушкой.
Некоторые заметили, что «у первого мото хорошо заметный свет, а у того, что попал в ДТП, еле видимая лампочка». // Фото, видео: «Карельский перевозчик»/YouTube