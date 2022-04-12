Появились подробности и видео ДТП с мотоциклистом на Лесном проспекте

Стали известны подробности аварии, которая произошла днем 12 апреля на Лесном проспекте в Петрозаводске. Видео инцидента разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В сообщении сказано, что мотоциклиста доставили в больницу. Авария произошла в 14:11, согласно данным ГИБДД, но около 17:00 движение на дороге еще было затруднено.

Пользователи пишут, что по трассе промчались двое мотоциклистов, но один успел проскочить, а другой столкнулся с легковушкой.

Некоторые заметили, что «у первого мото хорошо заметный свет, а у того, что попал в ДТП, еле видимая лампочка». // Фото, видео: «Карельский перевозчик»/YouTube