Петрозаводск продолжает заливать водой

Вода продолжает течь из труб и колодцев в Петрозаводске. Во вторник, 12 апреля, в ЕДДС сообщили еще о двух адресах, где обнаружили эту проблему.

Так, на проезжей части в районе пересечения улиц Прионежской и Пархоменко из-под земли течет вода. Информацию об этом передали в АО «ПКС -Водоканал», чтобы там все проверили и приняли меры.

Вода из колодца течет также по проезжей части на Нойбранденбургской улице. Течь обнаружили в районе дома № 27, с торца дома со стороны 25-го дома. Сведения передали в «Службу заказчика» для устранения аварии.

Напомним, вчера на старой Кукковке из-под земли забил настоящий «гейзер». // Фото: Pexels/pixabay.com