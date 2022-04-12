12 апреля 2022, 18:05
Подросток нашел на улице карту, купил продукты и попал под статью
Несовершеннолетнего в Сегеже будут судить за кражу с банковского счета
Подросток в Сегеже нашел чужую банковскую карточку и стал фигурантом уголовного дела. Юноша воспользовался картой и ответит за кражу, сообщили в СУ СКР по региону.
Карточку 17-летний подросток подобрал на улице, ее потеряла женщина. Несовершеннолетний совершал покупки в продуктовых магазинах и этим причинил потерпевшей материальный ущерб.
Его быстро вычислили и возбудили уголовное дело о краже. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы по этой статье. // Фото: flyerwerk/pixabay.com