12 апреля 2022, 18:05
Происшествия

Подросток нашел на улице карту, купил продукты и попал под статью

Несовершеннолетнего в Сегеже будут судить за кражу с банковского счета

Подросток в Сегеже нашел чужую банковскую карточку и стал фигурантом уголовного дела. Юноша воспользовался картой и ответит за кражу, сообщили в СУ СКР по региону.

Карточку 17-летний подросток подобрал на улице, ее потеряла женщина. Несовершеннолетний совершал покупки в продуктовых магазинах и этим причинил потерпевшей материальный ущерб.

Его быстро вычислили и возбудили уголовное дело о краже. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы по этой статье. // Фото: flyerwerk/pixabay.com

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новости Карелии
Сегежа
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