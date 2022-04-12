Мотоциклист покалечился в ДТП на Лесном проспекте

Днем 12 апреля в Петрозаводске пострадал мотоциклист. Он попал в аварию на Лесном проспекте в 14:11, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП случилось около дома № 21, столкнулись легковушка «Хонда» и мотоцикл «Ямаха».

В результате аварии 25 - летнему мотоциклисту понадобилась медицинская помощь. Характер травм и точные обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Они напомнили, что в прошлом году травмы в ДТП получили 15 мотоциклистов, и попросили их быть осторожнее. // Фото: ГИБДД Петрозаводска