У жительницы Карелии украли только что полученную пенсию

В полицию Беломорского района обратилась 76-летняя жительница одного из поселков. Она рассказала, что у нее украли деньги - 6000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в день преступления женщина получила пенсию. К ней зашел 59-летний сосед и предложил вместе сходить в магазин. В этот момент мужчина заметил, откуда пенсионерка доставала купюры, и после похода в торговое заведение незаметно забрал оставшиеся деньги, которые потратил на собственные нужды.

Подозреваемый признался в хищении денег. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/fsHH